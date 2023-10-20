الصفدي: الأردن لا يستطيع أن يكون وحده صاحب قرار وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الجمعة، إن الأردن لا يستطيع أن يكون وحده صاحب القرار في وقف إسرائيل إطلاق النار على غزة “وإنما يحتاج إلى دعم دولي”.

وأضاف في تصريحات ، أنه لا يمكن أن يكون هناك حل دبلوماسي للوضع المتأزم في غزة ما لم يتخذ المجتمع الدولي موقفا حياديا بين الطرفين.

وأشار الصفدي إلى أنه “من دون دولة للفلسطينيين كما أكد جلالة الملك عبدالله الثاني مرارا لن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار”.