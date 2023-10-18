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العفاسي يعرب عن دعمه للمقاومة الفلسطينية : أختلف معهم لكني اليوم أقدمهم على نفسي

منذ ساعة واحدة
العفاسي يعرب عن دعمه للمقاومة الفلسطينية : أختلف معهم لكني اليوم أقدمهم على نفسي

وطنا اليوم:نشر المنشد والقارئ الكويتي مشاري العفاسي، الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تغريدة داعمة للفلسطينيين ولحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في وقت تشن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة ضد الفلسطينيين في غزة بعد عملية “طوفان الأقصى” التي بدأتها المقاومة رداً على انتهاكات الاحتلال في الأراضي المحتلة.
وكتب العفاسي تغريدة على موقع “إكس” قال فيها: “نعم أختلف مع الإخوان المسلمين أو حماس، لكني اليوم أقدمهم على نفسي، لأنهم إخواني في الدين مهما بلغ الخلاف”.
وأضاف العفاسي مستشهداً بآية من القرآن الكريم: “الله تعالى يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر”. ودمهم مصون ومعصوم، قال النبي ﷺ: “كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه”، وأنهى تغريدته قائلاً: “أفنجعل المسلمين كالمجرمين …”.
ويأتي هذا في وقت أثارت فيه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني وراح ضحيتها المئات من الفلسطينيين غضباً واسعاً في العالم العربي، إذ خرج الآلاف احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
فيما كشف متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن تقديرات أولية تشير لاستشهاد أكثر من 500 شخص في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط القطاع المحاصر.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي نيراناً مشتعلة بعدد من المباني وسط عدد من جثث الضحايا، نتيجة غارات الاحتلال على المستشفى.


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