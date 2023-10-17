الغارديان تقيل رسام كاريكاتير بسبب غزة على بطن نتنياهو

وطنا اليوم:أعلن رسام الكاريكاتير ستيف بيل إنه طرد من صحيفة “الغارديان” على خلفية رسم جديد حول إسرائيل اعتبرته الصحيفة “معاديا للسامية”.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن رسام الكاريكاتير الذي عمل في الغارديان لأكثر من 40 عاما، أن الصحيفة استغنت عن خدماته بعد أن قدم صورة مثيرة للجدل لبنيامين نتنياهو.

وفي الصورة، يرتدي رئيس الوزراء الإسرائيلي قفازات الملاكمة ويحمل مشرطا على بطنه المكشوف، ويجهز قطعا على شكل غزة، مع تعليق: “يا سكان غزة، اخرجوا الآن”.

واعتبر النقاد هذا إشارة إلى “شيلوك”، المقرض اليهودي في مسرحية شكسبير تاجر البندقية، الذي يطلب “رطلا من اللحم” من شخص لا يستطيع سداد ثمنه.

ودافع بيل عن الصورة وشجب الاتهامات بأنه استخدم استعارات معادية للسامية، على الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذه الادعاءات.

وأصر على أنها إشارة إلى رسم كاريكاتوري من الستينيات لديفيد ليفين، الذي رسم الرئيس الأميركي ليندون جونسون مع ندبة على شكل فيتنام على جذعه أثناء الحرب الدائرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ويوم الاثنين من الاسبوع الماضي، نشر بيل على صفحته في منصة “إكس”، أنه قدم العمل الفني ولكن تمت “إزالته مرة أخرى”.

وأضاف أنه أصبح من المستحيل تقريبا طرح هذا الموضوع، في إشارة إلى إسرائيل، لصحيفة “الغارديان” الآن دون اتهامه بنشر استعارات معادية للسامية”.

إلى ذلك، أكد متحدث باسم “الغارديان” الليلة الماضية أن الصحيفة لن تجدد عقد بيل، قائلا: “لقد تم اتخاذ القرار بعدم تجديد عقد ستيف بيل، لقد كانت الرسوم الكاريكاتورية لستيف بيل جزءا مهما من صحيفة الغارديان على مدار الأربعين عاما الماضية، ونحن نشكره ونتمنى له كل التوفيق”.