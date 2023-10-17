أمنية تطلق حملة تبرعات لغزة عبر UCoin وUWallet

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، اليوم عن فتح باب التبرعات لعملائها لصالح أهالي غزة المنكوبين، وذلك عبر برنامج المكافآت الخاص بها UCoin، في خطوة إنسانية تعبر فيها الشركة عن التزامها القوي بتنفيذ مسؤوليتها الاجتماعية عبر تعزيز قيم التضامن والبذل والعطاء تجاه الأخوة والأشقاء العرب في أوقات الأزمات.

كما أعلنت الشركة عن تقديم 1000 دقيقة مجانية لجميع عملائها من مشتركي الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً ولاحقاً، لتمكينهم من الاتصال والاطمئنان على أهلهم وأحبابهم وأصدقائهم في مدن فلسطين كافة.

وحثّت شركة أمنية قاعدة عملائها الواسعة على توجيه تبرعاتهم من خلال برنامج الولاء الخاص بها UCoin للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (JHCO)، حيث ستتولى الهيئة إرسال التبرعات إلى مناطق الأزمات عن طريق الجيش العربي وتوزيعها على المحتاجين في قطاع غزة.

واستنهضت “أمنية” همم موظفيها بدعوتهم لتبرع لصالح الأهل في القطاع عبر اقتطاع جزء من رواتبهم ووفق إمكانيات كل فرد منهم.

من جانب آخر، أعلنت UWallet، المحفظة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات المالية التابعة لشركة أمنية، عن انضمامها لهذه المبادرة الإنسانية عبر خفض رسوم التبرعات الخاصة بفلسطين لعملاء المحفظة وتشجيع موظفي المحفظة على التبرع لصالح هذه القضية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه: “تعكس هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقتها أمنية مدى التزام الشركة الراسخ بدورها الاجتماعي ورغبتها في تقديم العون والمساعدة للمنكوبين والمتضررين من أهلنا في غزة، حيث نؤمن أن التضامن والدعم والإمداد بالاحتياجات العاجلة هي مفتاح الصمود والوقوف إلى جانب أهلنا في غزة في هذه الأوقات العصيبة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لعملائنا للتبرع عبر برنامج UCoin، للمساهمة في توفير المساعدة الإنسانية الضرورية لهم”.

وثمّن قمحيه الجهود التي تقوم بها كل من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لدعم صمود الأهل في فلسطين المحتلة، مشيداً أيضاً بتجاوب موظفي “أمنية” وUWallet الدائم والمستمر في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها الشركة الأمر الذي يعكس رسوخ القيم الإنسانية النبيلة لديهم كالتعاطف والتضامن والتلاحم