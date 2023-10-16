بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

صور جنود الاحتلال مع وجبات ماكدونالدز المجانية .هذا ما أحدثته دعوات المقاطعة

منذ 21 ثانية
صور جنود الاحتلال مع وجبات ماكدونالدز المجانية .هذا ما أحدثته دعوات المقاطعة

 

وطنا اليوم –  منذ أعلنت فروع مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة في إسرائيل دعمها لجيش الاحتلال بالوجبات المجانية، تلاحقت الدعوات التي أطلقها الناشطون العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة السلسلة الشهيرة بسبب دعمها للكيان المحتل في حربه على قطاع غزة.

ومنذ الخميس الماضي ارتبط سلسلة ماكدونالدز بجيش الاحتلال الإسرائيلي والعدوان على غزة، وبعملية طوفان الأقصى، وسط تصاعد واتساع دعوات المقاطعة في العالم العربي والإسلامي لهذه السلسلة الشهيرة حول العالم.

سلسلة ماكدونالدز هي واحدة من أشهر وأكبر شركات الوجبات السريعة حول العالم، إذ تمتلك أكثر من 40 ألف فرعا، في أكثر من 120 دولة، 191 فرعًا منها في إسرائيل.

تبدأ القصة عندما نشرت حسابات السلسلة على منصة “إكس” وإنستجرام والفيسبوك، الخميس الماضي، مجموعة من الصور لتقديم وجبات مجانية لجنود جيش الاحتلال وقواته.

وأرفقت الصور بالقول إنها ستتبرع بنحو 4 آلاف وجبة يوميا لجيش الاحتلال، كما سيحصلون على خصم 50% من بقية المواد الغذائية الأخرى، دعما لجيش الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة منذ انطلاقه معركة طوفان الأقصى، يوم السبت الـ7 من أكتوبر الجاري.

انتشرت صور الجنود الإسرائيليين وهم يحملون أكياس وجبات ماكدونالدز بشكل كبير على منصات التواصل في فلسطين وسائر البلاد العربية، مما أثار حالة من الغضب بين رواد العالم الافتراضي في العالم العربي بسبب دعمها لجيش الاحتلال، فبدأت دعوات قوية لمقاطعة مطاعمها حول العالم عبر وسم (هاشتاج) “#مقاطعة_ماكدونالدز”.

هذا الوسم (الهاشتاج) تصدر قائمة الترند في عدة دول عربية، لتنطلق دعوات المقاطعة من رواد المنصات الاجتماعية، وإعلان بعض المؤثرين مقاطعتهم لمطاعم السلسلة التي كان يرتادونها باستمرار.

وبعد حملة المقاطعة الكبيرة، تم تقييد الوصول إلى حسابات ماكدونالدز في إسرائيل والسماح للمتابعين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط بالوصول إلى الصفحات.

ومع انتشار حملة المقاطعة سارع الكثير من وكلاء سلسة مطاعم ماكدونالدز في العالم العربي، بإصدار بيانات أكدوا فيها أن لا صلة لهم بفرع ماكدونالدز في إسرائيل، وأن ماكدونالدز شركة مساهمة لا يملكها شخص محدد بل ملايين الأشخاص حول العالم، وأنهم شركات محلية 100%، ذات إدارة مستقلة وأن جميع الأرباح تعود للشركات المحلية بالكامل، وأن دور الشركة العالمية ينحصر فقط في السماح باستخدام العلامة التجارية محليا أي ما يعرف بنظام الفرنشايز.

لكن رواد المنصات الاجتماعية لاحظوا تشابه البيانات حد التطابق، إذ جاءت البيانات جميعها لتؤكد على نفس المعنى، مما أثار حفيظة المتابعين والنشطاء ودعوا السلسلة لإثبات زعمها والتبرع لصالح المتضررين والمنكوبين في قطاع غزة.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:13

ميسرة ملص: على الدولة الأردنية الاستفادة من المسيرات

20:07

مدير المستشفى الميداني في غزة : لن نغادر مكاننا ونقدم الخدمة لاشقائنا

20:06

الملك يلتقي بالرئيس الألماني ويحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة

20:03

طائرات الاحتلال تقصف مجددا معبر رفح

19:56

مدن أشباح ودولة مشلولة .. كيف تغيرت إسرائيل كلياً بعد هجوم السابع من أكتوبر

19:41

شرطة دبي تنفي تعرض 4 إسرائيليين للطعن

19:23

كارثة بالسودان.. الكوليرا تجتاح ولاية الجزيرة والمرضى يضطرون لاستئجار الأسِرّة

19:15

صحيفة : تخصيص 2000 جندي أميركي لدعم التوغل البري في ⁧‫غزة

19:08

السابع من أكتوبر 2023 علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني

18:59

سوناك: الملك يمثل صوت العقل والاعتدال وسنزيد مساعداتنا للفلسطينيين

18:55

صواريخ المقاومة تجبر أعضاء الكنيست على الدخول إلى الملاجئ

17:32

العدالة والإصلاح: الملك يقود جهدا استثنائيا لوقف الحرب الكارثية على غزة

وفيات
وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023