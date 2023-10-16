جامعة البترا تبدأ الفصل الدراسي بوقفة تضامنية دعمًا لصمود غزة

وطنا اليوم:نظّم اتحاد طلبة جامعة البترا بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وقفة تضامنية في المسطح الأخضر وسط الجامعة دعمًا لصمود أهلنا في غزة.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور إياد الملاح: “إن أسرة جامعة البترا تقف اليوم دعمًا لصمود إخواننا في فلسطين وفي قطاع غزة، لنؤكد التلاحم بين الشعبين الأردني والفلسطيني، ونؤكد التفافنا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، وخطوات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في دعم القضية الفلسطينية، وجهوده الساعية الى إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة”.

ووجه الملاح الشكر إلى اتحاد طلبة جامعة البترا وطلبة الجامعة كافة على دعوتهم لتنظيم هذه الوقفة التضامنية، قائلا إنها تعبر عن صدق المشاعر والمواقف التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، التي تعزز صمود أهلنا في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وقطاع غزة وجميع أرجاء فلسطين.

نسأل الله أن يفرج عن إخواننا المستضعفين في غزة، وأن يكون معهم، ويطعمهم من جوع، ويؤمّنهم من خوف.