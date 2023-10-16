زين تُنظّم وقفة تضامنية دعماً لصمود الأهل في غزّة

وطنا اليوم:نظّمت شركة زين الأردن صباح اليوم الإثنين وقفة تضامنية أمام مبنى الشركة في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، دعماً لصمود الأهل في قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية في وجه العدوان الذي يتعرّضون له منذ أيام.

واشتملت الوقفة التضامنية التي شارك فيها الرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيون وكافة موظفي زين، على الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الذين قضوا في قطاع غزة ومختلف مدن فلسطين الحبيبة، للتعبير عن التضامن والوقوف إلى جانب الأهل والأحبة وسط ما يتعرضون له في هذه الأوقات العصيبة، وذلك في إطار الموقف الأردني الموحد الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأشقاء ومساندة فلسطين؛ بوصلة الأردنيين ومحبوبتهم.

وكانت زين قد أطلقت وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية يوم الجمعة حملة تبرعات إنسانية نُصرةً وإغاثةً لأهالي قطاع غزة المنكوب تستمر حتى نهاية يوم الخميس المُقبل الموافق 19 تشرين الأول، حيث يمكن لمشتركي زين من الأفراد الراغبين بالتبرع عبر خطوطهم، الدخول إلى قائمة (#710*)، وسيتسنى لأصحاب خطوط الفواتير اختيار قيمة التبرّع ليضاف المبلغ إلى قيمة الفاتورة، فيما يمكن لأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً التبرّع من خلال القائمة ذاتها عبر إدخال قيمة التبرّع ليتم خصم المبلغ من الرصيد المتوفر في الخط، حيث سيتم توجيه التبرعات التي ستُجمع خلال هذه الحملة لشراء وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية والأدوية والمواد التموينية الأساسية، من قِبل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وإيصالها لأهالي القطاع، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

كما قدّمت شركة زين لكافة مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير الأفراد والشركات وأصحاب الخطوط المدفوعة مسبقاً 1000 دقيقة اتصال مجانية للاتصال مع شبكة جوال فلسطين، وذلك حِرصاً منها على تمكين زبائنها من البقاء على تواصل دائم مع الأهل في فلسطين الحبيبة لدعم صمودهم خاصةً في ظِل الوضع الراهن، حيث يمكن لمشتركي زين الاستعلام عن رصيد الدقائق المجانية عبر الرمز #380.

فيما نظّمت الشركة حملة تبرعات داخلية من قِبل الموظفين، للمساهمة في تقديم الدعم لأهل غزة وتسخير كافة الإمكانيات كأفراد للمساهمة في التخفيف من معاناة الأشقاء في مدينة غزة الصمود، لتواصل الشركة أداء دورها الوطني والإنساني تجاه الأشقاء بما ينسجم مع الموقف الأردني الموحد تحت ظل القيادة الهاشمية.