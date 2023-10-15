محمد صلاح مفقود.. لافتة تثير الجدل في ليفربول

وطنا اليوم:أثارت صورة متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تخص لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جدلاً واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث تُظهر الصورة قيام أحد الأشخاص في مدينة ليفربول، برفع لافتة عليها صورة محمد صلاح، ومكتوب عليها:”مفقود! اخر ظهور له في الكريسماس”

واستنكر متابعين محمد صلاح، الذين انخفض عددهم على فيس بوك من 17 إلى 16 مليون، التزام اللاعب الصمت وعدم اتخاذه موقف واضح بشأن القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في قطاع غزة

ورفع متظاهرون في مدينة نيويورك الأمريكية لافتات ضد صلاح، بسبب ما وصفوه بتقاعسه عن دعم القضية الفلسطينية.

ونظّم محتجون مسيرة ضمّت الآلاف، أمس السبت واليوم الأحد في نيويورك، دعمًا لفلسطين تجاه العداون الصهيوني على قطاع غزة، بعد تنفيذ حركة حماس عملية (طوفان الأقصى) يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبادر عددٌ من لاعبي كرة القدم العرب بدعم القضية الفلسطينية، أولهم وأبرزهم الأردني موسى التعمري لاعب مونبيليه الفرنسي، والمغربي حكيم زياش من غلطة سراي التركي، والجزائري رياض محرز من الأهلي السعودي.

أما المصري أحمد حسن كوكا مهاجم بينديك التركي، فقد نشر رسالة طويلة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، شرح خلالها كواليس الصراع العربي الصهيوني، وكيف أن إسرائيل كيان محتل يقتل الأطفال والأبرياء.

وكان الإعلامي المصري عمرو أديب وجه رسالة إلى لاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد سلسلة الانتقادات التي تلقاها نتيجة عدم دعمه للشعب الفلسطيني.

وقال عمرو أديب لـ صلاح خلال برنامجه المذاع على قناة MBC مصر “فخر العرب مش لازم يتخلى عن العرب”