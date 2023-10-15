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صورتان من الفضاء تظهران غرق غزة بالظلام

منذ 20 ثانية
صورتان من الفضاء تظهران غرق غزة بالظلام

وطنا اليوم:أظهرت صورتان التقطتا من الفضاء غرق غزة في الظلام، بعدما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن غزة مع اندلاع الحرب التي دخلت يومها التاسع.
ونشرت صحيفة “غلوبل تايمز” الصينية الصورتين اللتين تظهران حجم الظلام الدامس في غزة، بعد انقطاع التيار الكهربائي فيها.
وكان مصدر الصورتين المركز الدولي لأبحاث البيانات الضخمة من أجل أهداف التنمية المستدامة، ومقره بكين.
وفي الصورة الأولى التي التقطت عبر الأقمار الاصطناعية يوم 14 سبتمبر الماضي، أي قبل اندلاع الحرب بثلاثة أسابيع كانت الأضواء منتشرة في قطاع غزة من بيت لاهيا وبيت حانون شمالا إلى رفح جنوبا، مع أن التركيز الأكبر للأضواء كان في مدينة غزة، مركز القطاع.
لكن في الصورة الثانية، التي التقطت في 12 أكتوبر الجاري، أي في اليوم الخامس من الحرب، فكانت الأضواء غائبة أو يكاد.
وقالت الصحيفة الصينية إن قطاع غزة، وهو واحد من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، يكاد يغرق في الظلام في الليل مع قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء.
وأضافت أن التناقض الصارخ بين الصورتين يسلط الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها سكان القطاع.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أعلنت قطع كافة إمدادات الماء والكهرباء والوقود إلى غزة، ضمن إطار حصار شامل على سكان القطاع، مع اندلاع الحرب مع حركة حماس


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