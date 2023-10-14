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تمثيل وفبركة من مراسلة ومخرج «سي إن إن» لدعم إسرائيل.. «اعملي نفسك خايفة»

منذ ساعة واحدة
تمثيل وفبركة من مراسلة ومخرج «سي إن إن» لدعم إسرائيل.. «اعملي نفسك خايفة»

 

دائمًا ما تروج إسرائيل لادعاءات كاذبة ليصدقها المجتمع الدولي، لنيل التعاطف معها وسط انتهاكات مستمرة تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني، وهذا ما حدث مع دولة الاحتلال مؤخرا بعد عملية طوفان الأقصى إذ وجدت دعما من بعض وسائل الإعلام الغربية واصطفافها معها لتصدير صورة غير ما يحدث على أرض الواقع.

وظهر هذا الانحياز الأعمى جليًا لبعض وسائل الإعلام الغربية، بعدما حاولت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن تقف في صف إسرائيل من خلال تقارير تليفزيونية موجّهة، إذ ادعت مراسلة الشبكة تعرضها لقصف ومثّلت لكي يُنقل للعالم أن الفصائل الفلسطينية إرهابيين وليسوا مقاومين للاحتلال الإسرائيلي؛ ولكن انقلب تخطيط الشبكة بعد أن جرى فضح التوجيهات المقدمة للمراسلة لكي تروّج لذلك وتظهر أن هناك قصفا مستمرا.

عرضت الشبكة تقريرًا قبل 5 أيام تظهر فيه المراسلة منبطحة على الأرض وهي تهرب في مستوطنة غلاف غزة من القصف؛ ولكن اللافت أنه لم يوجه أي صاروخ قريبًا منها أو حتى ظهر طوال عرض الفيديو؛ ولكنها كانت مجرد صافرات إنذار صورتها الشبكة لكي تنشئ إعلاما موجها لخدمة إسرائيل ضد فلسطين على الرغم من أن إسرائيل هي التي تدك مدنًا بالكامل في قطاع غزة

 


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