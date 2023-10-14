عاجل – القسام تنشر رسالة موجهة الى القوات البرية الاسرائيلية

نشرت كتائب القسام، مقطع فيديو، بعنوان رسالة للاحتلال.. هذا ما ينتظركم عند الدخول البريّ إلى غزّة، وضم المقطع مشاهد أشار محللون إلى أنّها من تدريبات القسام.

ويجي ردّ القسام هذا، بعدَ أن نقلت وسائل إعلام عبريّة عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيليّ (دانيال هاجري) قوله “مستعدون للبدء في المرحلة الثانية من العملية وتوسيعها وتعميقها والشروع بالهجوم البريّ”.

وقوله: إنّ “قوات الجيش، مدعومة بجهد لوجستي واسع ومن خلال استكمال تجنيد مئات الآلاف من الاحتياط، تستعد لتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل هجومًا متكاملًا ومنسقًا على غزة من الجو والبحر والتركيز على عملية برية كبيرة”.