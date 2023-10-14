وزير الطاقة يزور مصفاة البترول بالزرقاء، ويطلع على سير العمل في الشركة وعلى اخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع والمخزون من المشتقات النفطية والغاز المسال.

وطنا اليوم-في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتطور قطاع الطاقة في المملكة، قام وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، بزيارة ميدانية لمصفاة البترول الأردنيّة في محافظة الزرقاء اليوم السبت الموافق 2023/10/14، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبدالكريم العلاوين.

وتم خلال الزيارة مناقشة عدة موضوعات رئيسية، من بينها اخر تطورات مشروع التوسعة الرابع الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.

كما اطلع الوزير على آخر الإحصائيات المتعلقة بالمخزون من المشتقات النفطية والغاز المسال، مشيرًا إلى أهمية توفير مخزون استراتيجي كافي من المشتقات النفطية المختلفة.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل كوادر الشركة المختلفة، معتبرًا أن مصفاة البترول الأردنية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وامن الطاقة في المملكة..

وقدم المهندس العلاوين نبذة تاريخية عن شركة مصفاة البترول الاردنية والمشاريع التي قامت بتنفيذها منذ نشأتها والتي ساعدت على تحسين كفاءة الاداء وسلامة العمليات وزيادة كميات الانتاج ، موكدا” على استمرار مصفاة البترول الأردنية بتطوير وتحديث منشآتها والتقنية المستخدمة، ومشددا على ان الشركة تعمل على استخدام أحدث الأساليب والتقنيات لضمان كفاءة عالية في الإنتاج.

وأضاف: أن قوة الشركة تكمن في الكوادر المؤهلة والمدربة التي نفخر بها، حيث تعمل بجد لتحقيق التميز في جميع عملياتها، إذ تؤمن الشركة بأهمية الاستثمار المستمر في تدريب وتطوير موظفيها لضمان تقديم أفضل الخدمات للسوق المحلي.