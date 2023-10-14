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مصدر: جميع طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة بخير وفي أماكن آمنة

منذ ساعة واحدة
مصدر: جميع طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة بخير وفي أماكن آمنة

 

مصدر: جميع طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة بخير وفي أماكن آمنة


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