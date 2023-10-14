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أخر المستجدات
19:40
الان مظاهرات في تل ابيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو والإفراج عن الاسرى
19:32
مطاعم ماكدونالدز الامريكية :المقاطعة و بيانات وكلائها
19:28
جسر جوي من الطائرات من جميع بلدان العالم لإجلاء آلاف الرعايا من اسرائيل
19:24
وزير الطاقة يزور مصفاة البترول بالزرقاء، ويطلع على سير العمل في الشركة وعلى اخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع والمخزون من المشتقات النفطية والغاز المسال.
19:10
هنية: لا هجرة من غزّة إلى مصر
19:06
مصدر: جميع طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة بخير وفي أماكن آمنة
19:01
مشعل : العالم تعامل مع القضية الفلسطينية وحماس بازدواجية عالية
17:19
بعد 14 عام خروج المستشفى الميداني الاردني عن الخدمة ومغادرته من غزة خلال ساعات
16:46
فيلادلفيا تقيم وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني
16:42
مطلوب مشرف مختبر لجامعة فيلادلفيا
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مصدر: جميع طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة بخير وفي أماكن آمنة
منذ ساعة واحدة
مصدر: جميع طواقم المستشفى الميداني الأردني في غزة بخير وفي أماكن آمنة
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24 ساعة
19:40
الان مظاهرات في تل ابيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو والإفراج عن الاسرى
19:32
مطاعم ماكدونالدز الامريكية :المقاطعة و بيانات وكلائها
19:28
جسر جوي من الطائرات من جميع بلدان العالم لإجلاء آلاف الرعايا من اسرائيل
19:24
وزير الطاقة يزور مصفاة البترول بالزرقاء، ويطلع على سير العمل في الشركة وعلى اخر مستجدات مشروع التوسعة الرابع والمخزون من المشتقات النفطية والغاز المسال.
19:10
هنية: لا هجرة من غزّة إلى مصر
19:01
مشعل : العالم تعامل مع القضية الفلسطينية وحماس بازدواجية عالية
17:19
بعد 14 عام خروج المستشفى الميداني الاردني عن الخدمة ومغادرته من غزة خلال ساعات
16:46
فيلادلفيا تقيم وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني
16:42
مطلوب مشرف مختبر لجامعة فيلادلفيا
16:19
عاجل – قرار رسمي بإجلاء طاقم المستشفى الميداني الأردني من غزة إلى أقرب نقطة ممكنة من القطاع
16:06
مصر رفضت أن يكون معبر رفح مخصصًا لعبور الرعايا الأجانب فقط
15:45
الغرف الصناعية تنظم وقفة الاثنين للتضامن مع الاهل في غزة
وفيات
وطنا نيوز
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن