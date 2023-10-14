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بعد 14 عام خروج المستشفى الميداني الاردني عن الخدمة ومغادرته من غزة خلال ساعات

منذ 35 دقيقة
بعد 14 عام خروج المستشفى الميداني الاردني عن الخدمة ومغادرته من غزة خلال ساعات

وطنا اليوم – بعد 14 عاما من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإرسال المستشفيات الميدانية إلى قطاع غزة، خرج المستشفى الميداني الأردني غزة/76، اليوم السبت، عن الخدمة.

وبسبب الحصار المفروض على قطاع غزة جراء الأحداث التي يشهدها حاليا، بات المستشفى الميداني الأردني غزة/76 غير قادر على تقديم خدماته ومواصلة عمله بسبب نقص الإمدادات.

المستشفى الميداني الأردني “غزة/1” كان أول مستشفى عربي يحط في القطاع، حيث وصل بتاريخ 26 من كانون الثاني من عام 2009، أي بعد فرض الحصار على غزة بثلاث سنوات، واستمرت التوجيهات الملكية بإرسال البعثات الطبية حتى وصلت إلى 76 بعثة.

وعملت المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة على إسناد المنظومة الصحية للقطاع وتقديم العون الصحي للجرحى والمرضى، كما عملت أيضا على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإرسال أي حالة طبية استعصى علاجها إلى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

 


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