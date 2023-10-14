فيلادلفيا تقيم وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني

وطنا اليوم- نظمت جامعة فيلادلفيا وقفة تضامنية نصرة للشعب الفلسطيني في حقه المشروع بالدفاع عن ارضه ومقدساته حيث شارك فيها الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الجراح رئيس الجامعة ونائب الرئيس الأستاذ الدكتور خال سرطاوي وعدد من العمداء وأعضاء من الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة.

وبين رئيس الجامعة أن الأردن وفلسطين شعبا واحدا وقضيتهم واحدة مثمناً دور القيادة الهاشمية لافتا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني الذي أكد في كل المحافل الدولية أن لا تفريط ولا مساومة ولا مهادنة حول القدس الشريف وعروبته وإسلاميته. كما أشاد بنضال شباب وأطفال و نساء فلسطين وحقه العادل لتحرير أرضه واستعادة حقوقه المشروعة مع تضافر الجهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية , وقد تم إقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لفلسطين .