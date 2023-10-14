الساكت يوجه رسالة للحكومة حول غرفتي الصناعة والتجارة

رؤية التحديث الاقتصادي تكمن في الشراكة والاتحاد بين غرفتي الصناعة والتجارة في الأردن

وطنا اليوم – قال عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت،صباح اليوم، أن رئتي الاقتصاد الأردني هما الصناعة والتجارة.

جاء ذلك خلال محور مرتكزات الاقتصاد الوطني واقع وتحديات في مؤتمر واقع الإستثمار في الاقتصاد الأردني وتطلعات القطاعات الخدمية والتجارية التي تنظمه مؤسسة الياسمين لعقد الدورات التدريبية تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

وأضاف الساكت أن العلاقة بين القطاعين التجاري والصناعي علاقة تكاملية لا تنافسية، مؤكدا أن نجاعة رؤية التحديث الاقتصادي تكمن في الشراكة والاتحاد بين غرفتي الصناعة والتجارة في الأردن.

ودعا الحكومة إلى العمل على توحيد غرفتي الصناعة والتجارة، معزيا ذلك إلى أن 90 بالمئة من دول العالم تمتلك غرفة واحدة تشمل الصناعة والتجارة وفي بعضها الزراعة.

وبين أن على الرغم من أن الصادرات الأردنية نمت إلا أن هناك تحديات أمام القطاع الصناعي خاصة بوجود

7 دول تأخذ قرابة ال70 بالمئة من صاردرات المملكة وان نموها قيمة لا كما.

وشدد الساكت على اننا أمام تحدي ومعضلة يجب على الجميع العمل عليها وهي الاستثمار في القطاع الصناعي “الصناعات ذات القيمة العالية” يستحوذ على 30 بالمئة من رؤية التحديث الاقتصادي.

و اختتم القول، بأننا لا نمتلك تنوع سلعي، وهذا يعود إلى كلف الإنتاج المرتفعة والطاقة والنقل المرتفعة، إضافة إلى صعوبة القروض الاستثمارية مقابل تسهيلات في القروض الاستهلاكية.

وحضر محور مرتكزات الاقتصاد الوطني في الأردن، النائب الأسبق الدكتورة ريم بدران ومدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين السيد طارق حجازي ،وعضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت.

و افتتح صباح اليوم، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مؤتمر واقع الإستثمار في الاقتصاد الأردني وتطلعات القطاعات الخدمية والتجارية.