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المستشفى الميداني الأردني في غزة يواجه ظروفاً صعبة في استمرار عمله وتقديم خدماته

منذ ثانيتين
المستشفى الميداني الأردني في غزة يواجه ظروفاً صعبة في استمرار عمله وتقديم خدماته

 

وطنا اليوم – أفادت معلومات بأن المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 يواجه ظروفاً صعبة في استمرار عمله وتقديم خدماته.

وقال مراسل التلفزيون الأردني في غزة : “إن المستشفى الميداني الأردني غزة / 75 غير قادر على تقديم خدماته مواصلة عمله بسبب نقص الإمدادات، إضافة الى أن أضرارا لحقت بالمناطق المحيطة بالمستشفى الميداني وقطعت الطرق المؤدية اليه”.

الى ذلك، طالب الدكتور اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، بأن مستشفيات القطاع بحاجة ماسة لكل كادر صحي ولكل سرير ولكل حبة دواء ولكل غرفة عمليات ولكل خدمة صحية في هذا الوقت الحرج.

وناشد القدرة الكوادر العاملة في المستشفى الميداني الاردني عدم مغادرة غزة واستمرار عملهم المهم ودورهم المشرف والكبير الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني كأول مستشفى عربي يصل قطاع غزة عقب حرب الفرقان عام 2009 من اجل اسناد المنظومة الصحية وتقديم العون الصحي للجرحى والمرضى.


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