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مسؤول أمريكي يكشف عن “الفشل الاستخباراتي” في غزة

منذ ساعة واحدة
مسؤول أمريكي يكشف عن “الفشل الاستخباراتي” في غزة

وطنا اليوم – اكد مسؤول أمريكي أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم تكن على علم مسبق بتخطيط الفصائل الفلسطينية لشن هجوم ضخم منسق ضد الاحتلال يوم 7 أكتوبر الجاري، على الرغم من ورود معلومات تشير إلى إمكانية اندلاع أعمال عنف.

وأشارت تقييمات وكالة الاستخبارات الأمريكية “سي أي إيه” في الأسبوع السابق للهجوم الفلسطيني، إلى أنها ربما تستعد لهجوم صاروخي متجدد من قطاع غزة على دولة الاحتلال، وهو ما عدته الوكالة عملًا مألوفًا في الصراع الفلسطين الإسرائيلي.

كما أكد مسؤول من دولة الاحتلال أن تقاريرهم الاستخباراتية، لم تشر بشكل محدد إلى هجوم وشيك على دولة الاحتلال.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستنن، خلال زياته لدولة الاحتلال يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لم يكن لديها معلومات كافية لتحذير إسرائيل من هجوم وشيك.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي: “كل ما يمكنني قوله هو أننا لو كنا قد علمنا أو نعلم بهجوم وشيك ضد أحد الحلفاء، لكنا سنبلغ ذلك الحليف بوضوح”.

 


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