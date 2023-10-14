ماذا يعني ارتفاع عدد قتلى إسرائيل في «طوفان الأقصى»؟

وطنا اليوم – أثار ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية «طوفان الأقصى»، التي بدأتها حركة «حماس» وشاركت فيها فصائل عدة من المقاومة الفلسطينية منذ (السبت) الماضي، تساؤلات الخبراء بشأن أسباب زيادة الأعداد بالمقارنة مع المدى الزمني القصير للجانب الأكبر من العملية، ودلالاته العسكرية والسياسية، خصوصاً إذا ما قُورن بعدد القتلى الإسرائيليين في حروب عربية نظامية.

وسجل عدد قتلى إسرائيل في عملية «طوفان الأقصى» حتى مساء (الاثنين) أكثر من 900 شخص، فيما بلغ عدد المصابين الإسرائيليين أكثر من ألفي مصاب، واعتبر خبراء استراتيجيون عدد قتلى إسرائيل «كبيراً جداً» خلال مدة زمنية قصيرة، حيث بدأت عملية «طوفان الأقصى»، (السبت) الماضي، وأيضاً بحسب الخبراء، يحمل الرقم دلالات عسكرية وسياسية عدة.

الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أرجع ارتفاع عدد قتلى إسرائيل خلال «طوفان الأقصى» إلى عدة أسباب، منها «عنصر المفاجأة». وقال عبود لـ«الشرق الأوسط» إن «الفصائل الفلسطينية تمكنت من اختيار ساعة صفر مباغتة لإسرائيل، في يوم عطلة دينية وأسبوعية تسوده عادة حالة من الاسترخاء في مختلف المواقع العبرية»، كما أن «تكتيك حرب العصابات الذي اتبعته فصائل المقاومة الفلسطينية هذه المرة أتاح عمليات كر وفر، وضربات مباغتة، ونقل المعركة إلى العمق الإسرائيلي وداخل المستوطنات، مما ساهم في زيادة عدد القتلى من الجانب الإسرائيلي».

وأشار أستاذ الدراسات الإسرائيلية إلى أن ارتفاع عدد قتلى إسرائيل يحمل الكثير من الدلالات، منها «تطور مهارات وآليات المواجهة لدى الفصائل الفلسطينية»، إذ إن «عملية بهذا الحجم والجرأة والقدرة القتالية استغرقت شهوراً طويلة في التدريب، وصلت حسب اعترافات بعض عناصر المقاومة الذين ألقت إسرائيل القبض عليهم إلى عام كامل من التخطيط والتدريب المستمر».

وبحسب عبود، نال ارتفاع عدد القتلى من «حالة الغرور والغطرسة التي سيطرت على أجهزة الاستخبارات وأجهزة المعلومات في الجيش الإسرائيلي، وعكس (الارتفاع) فشلاً استخباراتياً إسرائيلياً، كما شكلت عملية (طوفان الأقصى) ضربة قاصمة لنظرية الأمن الإسرائيلية»، حسب وصفه.

ووفقاً لإحصائية صدرت عن «مكتب الأمن القومي الإسرائيلي» عام 2014، ونشرتها صحف إسرائيلية، بلغ عدد قتلى إسرائيل خلال الصراع العربي الإسرائيلي 23 ألفاً و169 شخصاً.

وذكرت الإحصائية أن عدد قتلى إسرائيل خلال حروبها مع الدول العربية كان الأكبر بين عامي 1947 و1948، حيث بلغ عدد القتلى نحو 6500 شخص، كما قتل خلال حرب الاستنزاف في سيناء بين عامي 1967 و1973، نحو 1000 جندي إسرائيلي، وفي حرب عام 1967 بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 750 جندياً، ووفقاً للإحصائية نفسها، بلغ عدد قتلى إسرائيل خلال حرب لبنان الأولى عام 1982 نحو 650 جندياً.

ورغم تباين الأرقام حول القتلى الإسرائيليين خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، التي تذهب بعض التقديرات العربية غير الرسمية إلى أن العدد ما بين 8 و10 آلاف جندي إسرائيلي، إلا أن تقديرات إسرائيلية رسمية تقول إن عدد قتلاها بلغ 2500 جندي.

الخبير العسكري المصري اللواء محمد علي بلال يرى أن أهم دلالة لزيادة عدد قتلى إسرائيل خلال عملية «طوفان الأقصى» أنها تبرز أن «المقاومة الفلسطينية طورت قدراتها كثيراً».

وقال بلال لـ«الشرق الأوسط» إن «العملية أثبتت أن المقاومة لديها إمكانيات كبيرة، سواء بشرية، أو عسكرية، وقدرة على التخطيط الاستراتيجي، وإدارة حرب شوارع بمهارة فائقة».

وبحسب الخبير المصري فإن «زيادة عدد قتلى إسرائيل ستعزز ثقة المقاومة في نفسها وقدراتها العسكرية، كما ستزيد فرص توحد الفصائل الفلسطينية المختلفة سواء عبر العمل معاً في عمليات مستقبلية، أو التنسيق خلال المواجهات مع إسرائيل».

ونوه إلى أن «أحد أسباب نجاح عملية طوفان الأقصى وزيادة عدد قتلى إسرائيل في فترة زمنية قصيرة هو مشاركة فصائل فلسطينية عدة في العملية وبتوقيتات ومواقع محسوبة استراتيجياً».

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عملية «طوفان الأقصى» المباغتة بـ«الكارثية»، وأن يوم السبت الموافق 7 أكتوبر بأنه «الأسوأ في تاريخ إسرائيل»، بسبب عدد القتلى الكبير، وانهيار الوحدات العسكرية الإسرائيلية في محيط غزة.

ونشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً كتبه الدبلوماسي والكاتب الإسرائيلي ألون بينكاس، بعنوان «7 أكتوبر 2023: تاريخ سيبقى عاراً على إسرائيل».

واعتبر الكاتب هجوم «حماس» بمثابة «كارثة إسرائيلية مروعة، إذ فشلت الدولة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجيشه بشكل مذهل في حماية مواطنيها»، على حد تعبيره.