قبيل استشهاده بساعات.. إليكم آخر ما نشره مصوّر “رويترز”

وطنا اليوم – انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية مساء اليوم الجمعة، بخبر استهداف العدو الإسرائيلي طواقم صحافية في بلدة علما الشعب في الجنوب، لا سيما بعد أن أدى القصف إلى استشهاد مصور وكالة “رويترز” عصام العبد الله، وإصابة 3 آخرين، بينهم مراسلة قناة “الجزيرة” كارمن جوخدار والمصور إيلي براخيا.

وقبيل وفاته ببضع ساعات، كان مصوّر “رويترز” عصام العبد الله، قد نشر على حسابه عبر منصة “إكس”، فيديو يظهر الحدود الجنوبيّة وهي تتعرّض للقصف الإسرائيليّ، والدخان المتصاعد من جرّاء هذا القصف.

كما كان قد نشر صورته على الحدود الجنوبيّة وهو يقوم بعمله اليوم، قبل وفاته بالقصف الإسرائيلي بساعة واحدة.

وكان العبد الله قد وضع منذ 6 أيام، صورة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قتلها الجيش الإسرائيلي في صباح الحادي عشر من أيار 2022 أثناء تغطيتها لاقتحامهِ مخيم جنين.