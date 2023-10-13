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عاجل | إعلام عبري: هجوم صاروخي على حيفا مجهول المصدر

منذ ساعة واحدة
عاجل | إعلام عبري: هجوم صاروخي على حيفا مجهول المصدر

 

عاجل | إعلام عبري: هجوم صاروخي مجهول المصدر


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