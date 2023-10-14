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هكذا تعامل مقاتلي القسام مع الأطفال خلال معركة طوفان الأقصى في كيبوتس “حوليت”

منذ ساعة واحدة
هكذا تعامل مقاتلي القسام مع الأطفال خلال معركة طوفان الأقصى في كيبوتس “حوليت”

 

هكذا تعامل مقاتلي القسام مع الأطفال خلال معركة طوفان الأقصى في كيبوتس “حوليت”


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