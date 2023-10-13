كتائب القسام: القادم اعظم

وطنا اليوم – قالت كتائب القسام، مساء اليوم الجمعة، “لدينا الكثير والقادم اعظم”.

وتستمر كتائب القسام في قصف مواقع تابعة لجيش الاحتلال، والمستوطنات والمناطق الحيوية في الأراضي المحتلة، وذلك ردا على استهداف المدنيين.