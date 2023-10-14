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اردوغان : هذه وصمة عار

منذ ساعة واحدة
اردوغان : هذه وصمة عار

 

وطنا اليوم –  وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه وصمة عار، وأن تركيا أرسلت طائرة تحمل مساعدات إلى مصر لنقلها إلى غزة.

وقال: “غزة هي المقاومة، ومنع وصول المساعدات إليها وصمة عار. قرار عدم إدخال المواد الأساسية إلى غزة وصمة عار على جبين من أصدر هذا القرار”.

وتابع: “أرسلنا طائرة تحمل مساعدات إلى العريش المصرية لنقلها إلى غزة، وسننسق مع مصر وسنرسل المزيد من المساعدات لقطاع غزة”.

وشدد على أنه “إذا كان لدى الغرب أدنى احترام لحقوق الإنسان فعليه أن يناقش أنواع المساعدات الواجب إرسالها إلى غزة”.

وأكد أن بلاده تتفاوض “مع جميع الأطراف بشكل مكثف من أجل إطلاق سراح الرهائن”، وأن “لا مجال لإحلال السلام في الشرق الأوسط بمعزل عن قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967”.


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