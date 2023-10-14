مدير تحرير وطنا اليوم للتلفزيون الاردني : إسرائيل فقدت توازنها سياسيا وعسكريا وتحاول الخروج من مأزق غزة

وطنا اليوم – قال مدير تحرير موقع وطنا اليوم الاخباري الكاتب والمحلل نضال ابوزيد على شاشة التلفزيون الاردني ضمن تغطية مفتوحة للاحداث في غزة ، بان اسرائيل تريد الصغط على المجتمع الدولي للاسراع بالخروج بمبادرة تهدئة سياسية تخرجها من مأزق غزة .

أشار ابوزيد الى ان مايجري يشير الى الارتباك السياسي والعسكري الذي تعيشه اسرائيل وفشلها في استعادة توازنها لغاية اللحظة .

واكد ابوزيد ان الاردن نجح في اجبار المجتمع الدولي على الحديث مع السلطة الفلسطينية من خلال تصدير السلطة في واحهة الاحداث سياسيا من خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية الى عمان .