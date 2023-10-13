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كسينجر يطالب بدعم “غير مشروط” لإسرائيل

منذ دقيقة واحدة
كسينجر يطالب بدعم “غير مشروط” لإسرائيل

 

وطنا البوم – انتقد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الدول الأوروبية لقبولها للهجرة الجماعية للأشخاص من ثقافات مختلفة.

وعلى وجه التحديد، الثقافات التي تهتف الآن علانية لهجوم حماس ضد إسرائيل. كما حذر من أن الأوروبيين قد يجدون أنفسهم قريبا عرضة للهجوم. وفي مقابلة مع ماثياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسل سبرينغر الإعلامية الألمانية، قال كيسنجر إنه من “المؤلم” رؤية العرب يحتفلون بوفاة اليهود في شوارع برلين.

وقال: “لقد كان من الخطأ الفادح السماح بدخول هذا العدد الكبير من الأشخاص ذوي المفاهيم الثقافية والدينية المختلفة تمامًا، لأنه يخلق مجموعة ضغط داخل كل دولة تفعل ذلك”.

كما دعا كيسنجر، الذي فر هو نفسه من الاضطهاد لكونه يهوديا، إلى دعم “غير مشروط” لإسرائيل، وأنه ينبغي فرض “عقوبة” على حماس. لكنه حذر من مخاطر تصعيد الوضع قائلا: “إن الصراع في الشرق الأوسط يواجه خطر التصعيد وإدخال دول عربية أخرى تحت ضغط الرأي العام فيها”. وأشار أيضًا إلى أنه بفضل الهجرة الجماعية، قد تجد أوروبا نفسها جزءًا من هذا الصراع سواء شاءت ذلك أم لا.

وخلص إلى أن “كل دولة أوروبية لديها نفس المصلحة لأن نفس الموقف قد يندلع في اتجاه أوروبا”.
روسيا اليوم


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