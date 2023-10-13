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السعودية توقف مفاوضات التطبيع مع دولة الاحتلال

منذ ساعة واحدة
السعودية توقف مفاوضات التطبيع مع دولة الاحتلال

وطنا اليوم:كشفت وكالة “رويترز” نقلا عن مصدرين مطلعين بأن المملكة العربية السعودية أوقفت المفاوضات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وحسب “رويترز”، فإن هذا الإجراء يشير إلى إعادة تفكير سريعة في أولويات سياستها الخارجية مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية


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