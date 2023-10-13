شوكت تهتز الشوارب للقدس .. فيديو لصدام يشعل مواقع التواصل

وطنا اليوم:منذ أيام ينتشر على مواقع التواصل فيديو قديم للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يتحدث فيه عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

فقد تداول العديد من مستخدمي تويتر هذا المقطع القديم لصدام يتساءل فيه متى تشتعل النخوة ثانية في قلوب العرب والفلسطينيين ويحررون القدس.

وتساءل الرئيس العراقي الراحل الذي بدا شاباً في الفيديو ما يدل على أنه يعود ربما إلى الثمانينات، ألا يستحق تحرير الوطن تحمل الضرب.

كما قال باللهجة العراقية العامية “جر سيفك وشوف شلون يصيرون أبو بريص أحسن منهم”، في إشارة إلى الإسرائيليين.

وأضاف “شوكت تهتز الشوارب للقدس ولمسرى الرسول”.

أتى انتشار هذا الفيديو في وقت يشهد قطاع غزة منذ السبت الماضي (7 أكتوبر)، حين نفذ عناصر حماس هجوماً مباغتاً على مستوطنات غلاف غزة، غارات إسرائيلية عنيفة بلا هوادة.

وتتواصل لليوم السابع على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 1799 فلسطينيا بينهم 474 طفلا وأكثر من 6388 مصابا.

في المقابل، ارتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1500 قتيل، والجرحى إلى أكثر من 3436 منذ بدء طوفان الأقصى.