شهيد و3 مصابين بينهم مراسلة ومصور الجزيرة بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان

وطنا اليوم:استشهد صحفي وأصيب 3 -بينهم مراسلة ومصور الجزيرة- بقصف إسرائيلي على سيارتهم جنوبي لبنان.

وأصيب الزميلان كارمن جوخدار وإيلي براخيا في قصف إسرائيلي على سيارتهما ببلدة علما الشعب التي تشهد تصعيدا مساء اليوم الجمعة.

وتشهد الحدود اللبنانية مع إسرائيل تصعيدا، حيث تعرضت بلدتا الضهيرة وعلما الشعب جنوبي لبنان اليوم لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي ردا على “رصده إطلاق نار” من الطرف الآخر من الحدود، وفق ما أعلن

وتعرضت بلدتا الضهيرة وعلما الشعب الحدوديتان جنوبي لبنان اليوم الجمعة لقصف من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إن المنطقة الحدودية الواقعة بين بلدتي الضهيرة وعلما الشعب تشهد “إطلاق نار متبادلا بين المقاومة والعدو الإسرائيلي”.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك “ترافق مع قصف عنيف من قبل العدو (إسرائيل) للمنطقة وتحليق مكثف لطائرات الأباتشي”.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “رصد إطلاق نار من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، والمدفعية ردت على مصدره”.

وفي وقت سابق، قالت مراسلة الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت بأكثر من 18 قذيفة محيط بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوبي لبنان