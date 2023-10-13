إغلاق جسر الملك حسين بشكل كامل الجمعة والسبت

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين الجمعة والسبت أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ1000 مسافر فقط بالمغادرة.

وقالت في بيان إنه سيتم إغلاق الجسر وبشكل كامل ليوم غد السبت، مؤكدة إغلاق معبر الشيخ حسين إغلاقا تاما السبت فيما سيبقى المعبر الجنوبي يعمل كالمعتاد.

وأهابت “الأمن العام” بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.

طوفان الأقصى

وتتواصل لليوم السابع على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية