بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

إغلاق جسر الملك حسين بشكل كامل الجمعة والسبت

منذ 46 ثانية
إغلاق جسر الملك حسين بشكل كامل الجمعة والسبت

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق جسر الملك حسين الجمعة والسبت أمام حركة المسافرين والشحن من الطرف الآخر بعد السماح لـ1000 مسافر فقط بالمغادرة.
وقالت في بيان إنه سيتم إغلاق الجسر وبشكل كامل ليوم غد السبت، مؤكدة إغلاق معبر الشيخ حسين إغلاقا تاما السبت فيما سيبقى المعبر الجنوبي يعمل كالمعتاد.
وأهابت “الأمن العام” بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر.

طوفان الأقصى
وتتواصل لليوم السابع على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:06

عاجل | وسائل إعلام عبرية: صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل

16:58

تفاصيل اكبر عملية تعبئة عسكرية في تاريخ اسرائيل

16:55

عاجل – مقاتلات حربية إسرائيلية تحلق فوق القطاع الغربي جنوبي لبنان

16:49

عاجل – اسرائيل تقصف بالمدفعية داخل جنوب لبنان

16:46

أردنيون يهبون للتبرع بالدم لأبناء قطاع غزة

16:42

استشهاد 14 فردا من عائلة الداعية محمود الحسنات في غزة

16:16

القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية بصفد

15:56

حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية في إربد بحضور قياداته وأعضاؤه ومؤازريه من كافة انحاء المملكة اربد – فيديو وصور

15:09

الجيش العربي يحبط محاولة تسلل وتهريب من المنطقة الشرقية

15:03

“مكدونالدز” تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا

15:00

أنباء عن إسقاط طائرة حربية مقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي في غزة

14:36

يوم غضب اردني .. نتنياهو وبايدن شركاء في الإبادة

وفيات
والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023