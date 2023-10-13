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هذا ما قاله وزير الاعلام السابق حول زحف الجماهير الاردنية اليوم

منذ 31 ثانية
هذا ما قاله وزير الاعلام السابق حول زحف الجماهير الاردنية اليوم

 

وطنا اليوم – قال وزير الاعلام الاسبق طاهر العدوان في حديث له تعليقا على مايجري من انتهاكات اسرائيلية على الاراضي المحتلة :

زحف الجماهير الاردنية اليوم من جميع المحافظات نصرة لغزة والاقصى وفلسطين هو اول الردود الجماهيرية في العالم العربي على حرب الابادة التي يشنها( الامريكيون والصهاينة وبريطانيا صاحبة وعد بلفور) على غزة الاسطورة غزة البطولة والصمود والرباط .كان الشارع الاردني دائما في جميع الازمات العربية هو من يحرك الشعوب العربية ضد اعداءها . الاردنيون لن يتخلوا عن فلسطين وشعبها .
امس قال الوزير الأمريكي بلينكن فور وصوله إلى تل أبيب انه يأتي كيهودي ليؤكد دعم امريكا لاسرائيل اذن هي حرب دينية على الإسلام ومقدساته بدءا بغزة وفلسطين انها حرب يهودية يقودها بايدن والصهيونية العالمية ضد ديننا ومقدساتنا حرب تهجير ومذابح جماعية معلنه ،وكأن الزمن يعود بنا الى حملات الفرنجة على فلسطين وبلاد الشام قبل الف عام . لن نتخلى عن فلسطين.

ولن ينتصر نتنياهو فجرائمه وجرائم الغرب ضد الفلسطينيين وضد أمتنا هي وقود للغضب والثأر الذي سيصنع الطوفان بعد الآخر من جيل إلى جيل إلى أن يتحقق النصر على هولاء المستعمرين المارقين .

ابدا لن نتخلى عن فلسطين . قال تعالى ” ياأيُها الذين اءمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ” صدق الله العظيم انتم يااهل غزة وفلسطين هم اهل الصبر والرباط وتاج هذه الامة ورمز كرامتها .


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