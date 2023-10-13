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16:49
عاجل – اسرائيل تقصف بالمدفعية داخل جنوب لبنان
16:46
أردنيون يهبون للتبرع بالدم لأبناء قطاع غزة
16:42
استشهاد 14 فردا من عائلة الداعية محمود الحسنات في غزة
16:16
القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية بصفد
15:56
حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية في إربد بحضور قياداته وأعضاؤه ومؤازريه من كافة انحاء المملكة اربد – فيديو وصور
15:09
الجيش العربي يحبط محاولة تسلل وتهريب من المنطقة الشرقية
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“مكدونالدز” تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا
15:00
أنباء عن إسقاط طائرة حربية مقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي في غزة
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يوم غضب اردني .. نتنياهو وبايدن شركاء في الإبادة
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الدفاع المدني يقدم المساعدة الطبية للقيادي الاسلامي حمزة منصور
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عاجل – اسرائيل تقصف بالمدفعية داخل جنوب لبنان
منذ 16 ثانية
عاجل – اسرائيل تقصف بالمدفعية داخل جنوب لبنان
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24 ساعة
16:46
أردنيون يهبون للتبرع بالدم لأبناء قطاع غزة
16:42
استشهاد 14 فردا من عائلة الداعية محمود الحسنات في غزة
16:16
القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية بصفد
15:56
حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية في إربد بحضور قياداته وأعضاؤه ومؤازريه من كافة انحاء المملكة اربد – فيديو وصور
15:09
الجيش العربي يحبط محاولة تسلل وتهريب من المنطقة الشرقية
15:03
“مكدونالدز” تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا
15:00
أنباء عن إسقاط طائرة حربية مقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي في غزة
14:36
يوم غضب اردني .. نتنياهو وبايدن شركاء في الإبادة
14:14
الدفاع المدني يقدم المساعدة الطبية للقيادي الاسلامي حمزة منصور
14:08
شاهد بالصور جهود كبيرة يقدمها الامن العام للمحافظة على امن المسيرات
14:07
أبو عبيدة : العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين
13:51
أكثر من 100 شهيد و1000 جريح منذ الفجر في غزة
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن