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عاجل – اسرائيل تقصف بالمدفعية داخل جنوب لبنان

منذ 16 ثانية
عاجل – اسرائيل تقصف بالمدفعية داخل جنوب لبنان

 

عاجل – اسرائيل تقصف بالمدفعية داخل جنوب لبنان


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