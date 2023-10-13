أردنيون يهبون للتبرع بالدم لأبناء قطاع غزة

وطنا اليوم:نظمت جمعية نشميات الأردن، اليوم الجمعة، حملة للتبرع بالدم لإغاثة قطاع غزة بالتعاون مع بنك الدم.

وتوافد مئات المواطنين إلى مقر الجمعية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء نصرة لأهل القطاع، في إطار الحملة التي أطلقت لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، وإرسال الدم مع قوافل المساعدات في الهيئة الخارجية الهاشمية.

وقالت رئيسة الجمعية ردينة العطي إنه “من واجبنا دعم الأشقاء الفلسطينيين والعرب في كل محنة يتعرضون لها، وأن هذه الحملات تأتي انطلاقا من الواجب الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني