بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية بصفد

منذ 57 ثانية
القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية بصفد

وطنا اليوم:أفادت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس باستهدافها مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد المحتلة بصاروخ “عياش 250″، رداً على التهجير والمجازر بحق الفلسطينيين المدنيين.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الصاروخ الأخير الذي أُطلق من غزة باتجاه شمال إسرائيل هو الصاروخ الأطول مدى الذي يطلق من القطاع.
تتواصل لليوم السابع على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت النفير العام يوم الجمعة “جمعة طوفان الأقصى”، نصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة.
وقالت حماس في بيان لها، الثلاثاء: “نشد على أيادي شبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة للانتفاض والخروج في حشود هادرة، والاشتباك مع جنود الاحتلال في كل مكان”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:56

حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية في إربد بحضور قياداته وأعضاؤه ومؤازريه من كافة انحاء المملكة اربد – فيديو وصور

15:09

الجيش العربي يحبط محاولة تسلل وتهريب من المنطقة الشرقية

15:03

“مكدونالدز” تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا

15:00

أنباء عن إسقاط طائرة حربية مقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي في غزة

14:36

يوم غضب اردني .. نتنياهو وبايدن شركاء في الإبادة

14:14

الدفاع المدني يقدم المساعدة الطبية للقيادي الاسلامي حمزة منصور

14:08

شاهد بالصور جهود كبيرة يقدمها الامن العام للمحافظة على امن المسيرات

14:07

أبو عبيدة : العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين

13:51

أكثر من 100 شهيد و1000 جريح منذ الفجر في غزة

13:43

الصفدي لوزير الخارجية الأمريكي: ضرورة وقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة

13:39

مسيرات حاشدة في مختلف أنحاء الأردن نصرة لأهالي غزة وطوفان الأقصى

13:30

جيش الاحتلال يلقي منشورات تطالب سكان غزة بإخلاء منازلهم فورا

وفيات
والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)وفيات الخميس 12-10-2023وفيات الأربعاء 11-10-2023وفيات الثلاثاء 10-10-2023