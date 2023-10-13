القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية بصفد

وطنا اليوم:أفادت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس باستهدافها مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد المحتلة بصاروخ “عياش 250″، رداً على التهجير والمجازر بحق الفلسطينيين المدنيين.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن الصاروخ الأخير الذي أُطلق من غزة باتجاه شمال إسرائيل هو الصاروخ الأطول مدى الذي يطلق من القطاع.

تتواصل لليوم السابع على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وكانت حركة حماس، قد أعلنت النفير العام يوم الجمعة “جمعة طوفان الأقصى”، نصرة القدس والأقصى وغزة المجاهدة.

وقالت حماس في بيان لها، الثلاثاء: “نشد على أيادي شبابنا الثائرين في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة للانتفاض والخروج في حشود هادرة، والاشتباك مع جنود الاحتلال في كل مكان”.