“مكدونالدز” تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا

وطنا اليوم – اعلنت سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة “مكدونالدز” تبرعها بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي، بُعيد بداية عملية “طوفان الأقصى”.

وكتب حساب السلسلة على موقعه في شبكة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “افتتحنا 5 فروع تتعامل فقط مع المساعدات والتبرعات لقوات الأمن والإنقاذ (الإسرائيلية)”.

وأضاف الحساب: “سنتبرع كل يوم بنحو 4000 وجبة”.