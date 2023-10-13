“مكدونالدز” تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا

وطنا اليوم – اعلنت سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة “مكدونالدز” تبرعها بوجبات مجانية للجيش الإسرائيلي، بُعيد بداية عملية “طوفان الأقصى”.
وكتب حساب السلسلة على موقعه في شبكة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “افتتحنا 5 فروع تتعامل فقط مع المساعدات والتبرعات لقوات الأمن والإنقاذ (الإسرائيلية)”.
وأضاف الحساب: “سنتبرع كل يوم بنحو 4000 وجبة”.
وأعلن القائد العام لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الاول الجاري، بدء عملية “طوفان الأقصى” لوضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية