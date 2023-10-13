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أخر المستجدات
16:16
القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية بصفد
15:56
حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية في إربد بحضور قياداته وأعضاؤه ومؤازريه من كافة انحاء المملكة اربد – فيديو وصور
15:09
الجيش العربي يحبط محاولة تسلل وتهريب من المنطقة الشرقية
15:03
“مكدونالدز” تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا
15:00
أنباء عن إسقاط طائرة حربية مقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي في غزة
14:36
يوم غضب اردني .. نتنياهو وبايدن شركاء في الإبادة
14:14
الدفاع المدني يقدم المساعدة الطبية للقيادي الاسلامي حمزة منصور
14:08
شاهد بالصور جهود كبيرة يقدمها الامن العام للمحافظة على امن المسيرات
14:07
أبو عبيدة : العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين
13:51
أكثر من 100 شهيد و1000 جريح منذ الفجر في غزة
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شاهد بالصور جهود كبيرة يقدمها الامن العام للمحافظة على امن المسيرات
منذ ساعتين
شاهد بالصور جهود كبيرة يقدمها الامن العام للمحافظة على امن المسيرات
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24 ساعة
16:16
القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية بصفد
15:56
حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية في إربد بحضور قياداته وأعضاؤه ومؤازريه من كافة انحاء المملكة اربد – فيديو وصور
15:09
الجيش العربي يحبط محاولة تسلل وتهريب من المنطقة الشرقية
15:03
“مكدونالدز” تتبرع بآلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي يوميا
15:00
أنباء عن إسقاط طائرة حربية مقاتلة لسلاح الجو الإسرائيلي في غزة
14:36
يوم غضب اردني .. نتنياهو وبايدن شركاء في الإبادة
14:14
الدفاع المدني يقدم المساعدة الطبية للقيادي الاسلامي حمزة منصور
14:07
أبو عبيدة : العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين
13:51
أكثر من 100 شهيد و1000 جريح منذ الفجر في غزة
13:43
الصفدي لوزير الخارجية الأمريكي: ضرورة وقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة
13:39
مسيرات حاشدة في مختلف أنحاء الأردن نصرة لأهالي غزة وطوفان الأقصى
13:30
جيش الاحتلال يلقي منشورات تطالب سكان غزة بإخلاء منازلهم فورا
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن