مسيرات حاشدة في مختلف أنحاء الأردن نصرة لأهالي غزة وطوفان الأقصى

وطنا اليوم:انطلقت عدة مسيرات في محافظات المملكة بعد صلاة ظهر الجمعة، نصرة لأهالي قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية.

وطالب المشاركين في المسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي العاصمة عمّان انطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني رافعين العلمين الأردني والفلسطيني، وجاءت المسيرة بتنظيم فعاليات شبابية وشعبية.

وطالب المشاركين في المسيرة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين.

كما انطلقت مسيرة في محافظة الزرقاء مطالبين بحماية المدنيين في قطاع غزة من العدوان الإسرائيلي.

وبدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد مندده بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع وقتل الأطفال والنساء.

وفي محافظة الكرك، هتف المشاركين في وقفة تدين العدوان الإسرائيلي بحماية المدنيين من القصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وطالب المشاركين في وقفة في المفرق وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد قصف أهالي القطاع.

وندد المشاركين في مسيرة في محافظة العقبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنين.