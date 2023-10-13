الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة

وطنا اليوم:أدى أردنيون في عموم مساجد الأردن صلاة الغائب،على شهداء غزة، عقب صلاة الجمعة، ارتقوا نتيجة لقصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمتت الخميس على كافة أئمة وخطباء المساجد في الأردن بإقامة صلاة الغائب على شهداء القطاع المحاصر الذي ما زال يتجرع معاناة لا حصر لها.

طوفان الأقصى

وتتواصل لليوم السابع على التوالي عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس السبت، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفر عن سقوط مئات الشهداء ومئات الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية