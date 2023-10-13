عاجل | الأمن العام: رجال الأمن موجودون للحفاظ على سلامة الجميع، والبعض القليل حاول الاحتكاك مع رجال الأمن

مديرية الأمن العام تدعو الجميع للالتزام بما صدر من تعليمات والتقيّد بالأماكن التي خُصصت للوقفات والتجمّعات .

الأمن العام: رجال الأمن موجودون للحفاظ على سلامة الجميع، والبعض القليل حاول الاحتكاك مع رجال الأمن.

وطنا اليوم – دعا الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الاخوة المواطنين كافة للتقيّد بما صدر من تعليمات بخصوص مواقع التجمع وعدم محاولة تجاوزها ، مؤكدا على تنفيذ القانون ومنع أي شخص من التعدي عليها وتجاوزها .

وأكد أن رجال الأمن موجودون في المواقع المختلفة للحفاظ على سلامة الجميع، وتمكينهم من ممارسة حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، إلا إنّ البعض القليل حاول الاحتكاك مع رجال الأمن، مهيبا بهم التقيد بأماكن التجمع والاحتجاج التي جرى تحديدها لهم للوقوف وإيصال رسالتهم وممارسة حقهم بذلك دون أي تجاوز للقانون والتعليمات الصادرة بذلك الخصوص .