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من امام المسجد الحسيني في وسط البلد متظاهرون يهتفون للاقصى

منذ ساعة واحدة
من امام المسجد الحسيني في وسط البلد متظاهرون يهتفون للاقصى

 

من امام المسجد الحسيني في وسط البلد متظاهرون يهتفون للاقصى


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