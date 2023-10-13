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أخر المستجدات
11:55
عاجل | الأمن العام: رجال الأمن موجودون للحفاظ على سلامة الجميع، والبعض القليل حاول الاحتكاك مع رجال الأمن
11:51
الآن | عدد من الشباب يتجاوزن نقطة تفتيش أمنية في طريق نزول العدسية وينطلقون مشيا على الأقدام باتجاه الاغوار
11:47
من امام المسجد الحسيني في وسط البلد متظاهرون يهتفون للاقصى
11:42
فعاليات شعبية وحزبية صباح اليوم الجمعة في مسيرة تضامنية من أمام المسجد الحسيني
11:34
الملك لبلينكن: : ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات لغزة
11:23
طعن دبلوماسي إسرائيلي في الصين
11:13
مصر ترفض إنشاء ممرات للخروج من غزة وإيران تهدِّد بفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل
10:39
بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية .. زين تُطلق حملة تبرعات لغزّة وتُقدّم لمشتركيها 1000 دقيقة مجانية
10:35
إسرائيل تخلي بلدات غلاف غزة وتنقل سكانها إلى إيلات
10:29
عاجل – مقتل 13 اسير بينهم اسرى اجانب في القصف الاسرائيلي على غزة
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من امام المسجد الحسيني في وسط البلد متظاهرون يهتفون للاقصى
منذ ساعة واحدة
من امام المسجد الحسيني في وسط البلد متظاهرون يهتفون للاقصى
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24 ساعة
11:55
عاجل | الأمن العام: رجال الأمن موجودون للحفاظ على سلامة الجميع، والبعض القليل حاول الاحتكاك مع رجال الأمن
11:51
الآن | عدد من الشباب يتجاوزن نقطة تفتيش أمنية في طريق نزول العدسية وينطلقون مشيا على الأقدام باتجاه الاغوار
11:42
فعاليات شعبية وحزبية صباح اليوم الجمعة في مسيرة تضامنية من أمام المسجد الحسيني
11:34
الملك لبلينكن: : ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات لغزة
11:23
طعن دبلوماسي إسرائيلي في الصين
11:13
مصر ترفض إنشاء ممرات للخروج من غزة وإيران تهدِّد بفتح جبهة جديدة ضد إسرائيل
10:39
بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية .. زين تُطلق حملة تبرعات لغزّة وتُقدّم لمشتركيها 1000 دقيقة مجانية
10:35
إسرائيل تخلي بلدات غلاف غزة وتنقل سكانها إلى إيلات
10:29
عاجل – مقتل 13 اسير بينهم اسرى اجانب في القصف الاسرائيلي على غزة
10:22
أعطوني ملابس لأستر جسدي .. مستوطنة تروي تفاصيل إفراج المقاومة عنها
10:13
بن غفير يوزّع أسلحة في الشوارع.. وحاخام الرياض يلتحق بجيش الاحتلال
10:06
والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة الله
وفيات
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن