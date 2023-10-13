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طعن دبلوماسي إسرائيلي في الصين

منذ ساعتين
طعن دبلوماسي إسرائيلي في الصين

وطنا اليوم:أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن دبلوماسيا إسرائيليا تعرض لعملية طعن في العاصمة الصينية بكين.
وقالت الصحيفة إن موظفا إسرائيليا في السفارة في بكين، تعرض للطعن اليوم الجمعة خارج منطقة السفارة لعملية طعن، ونقل إلى المستشفى وحالته مستقرة، مشيرة إلى أن خلفية الهجوم لا تزال قيد التحقيق.
هذا وأعلن مقر الأمن الوطني في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية، أن “قيادة حركة حماس وجهت نداء إلى كافة أنصارها في العالم لإحياء يوم الغضب يوم الجمعة”، مشيرا إلى أنه “من المرجح أن تكون هناك أحداث احتجاجية في مختلف دول العالم، قد تتطور إلى أحداث عنيفة”.
وذكر أنه “في ضوء ذلك، توصي قيادة الأمن القومي ووزارة الخارجية جميع الإسرائيليين المقيمين في الخارج بتوخي الحذر، والابتعاد عن المظاهرات والاحتجاجات، وإذا لزم الأمر، إبلاغ قوات الأمن المحلية بشأن احتمال حدوث مظاهرات/أحداث فوضى في محيطهم”.
وكانت حركة “حماس” دعت في بيان مساء يوم أمس الخميس إلى “النفير العام يوم الجمعة، داخل فلسطين وعلى امتداد عالمنا العربي والإسلامي، تعزيزا لصمود أهلنا في قطاع غزة وإسنادا لمقاومتنا الباسلة، وانتصارا لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى”.


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