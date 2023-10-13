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إسرائيل تخلي بلدات غلاف غزة وتنقل سكانها إلى إيلات

منذ 6 ثواني
إسرائيل تخلي بلدات غلاف غزة وتنقل سكانها إلى إيلات

وطنا اليوم:بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة، إخلاء بلدات قريبة من قطاع غزة من سكانها، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت تقارير صحفية أن حوالي 10 آلاف إسرائيلي أجلوا من بلدات غلاف غزة، إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.
وكانت بلدات ومستوطنات قطاع غزة هدفا لصواريخ حركة حماس على مدار الأيام القليلة الماضية.
وتتزامن هذه التحركات مع صدور أوامر من الجيش الإسرائيلي لسكان غزة، بإخلاء شمال القطاع والتوجه إلى جنوبه خلال 24 ساعة.
وتشير الخطوات الإسرائيلية توازيا مع شن غارات عنيفة على غزة، إلى هجوم بري وشيك على القطاع متوقع خلال ساعات.


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