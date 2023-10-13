بن غفير يوزّع أسلحة في الشوارع.. وحاخام الرياض يلتحق بجيش الاحتلال

وطنا اليوم:أعلن وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيتمار بن غفير، الخميس، أنه بدأ بتوزيع الآلاف من قطع “الأسلحة الطويلة”، على السكان في المستوطنات الشمالية.

وقال بن غفير في تغريدة عبر صفحته الرسمية في منصة “إكس”: “في إطار عملية شراء الأسلحة للسكان، شاركت اليوم بتوزيع الأسلحة في منطقة وادي يزرعيل” شمالي البلاد.

وأضاف: “تم حتى الآن شراء نحو 4 آلاف قطعة سلاح طويل من أصل نحو 20 ألفا، سيتم شراؤها خلال الأيام المقبلة”.

وتابع: “تم خلال اليومين الماضيين توزيع نحو 2000 قطعة سلاح على عشرات المستوطنات في المناطق الشمالية والساحلية، وفي اليومين المقبلين، سيتم توزيع المزيد من الأسلحة في مستوطنات أخرى”.

وتداول ناشطون فلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي، شريطًا مصورًا يظهر بن غفير وهو يشرف على توزيع عدد من الأسلحة على إسرائيليين في إحدى المستوطنات الشمالية.

“حاخام الرياض”

في سياق متصل، نشر الحاخام اليهودي يعقوب يسرائيل هرتسوغ، صورا له خلال التحاقه بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر هرتسوغ، الذي يصف نفسه بأنه “حاخام الرياض”، صورا خلال تجهزه بالزي العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر هرتسوغ في حسابه عبر “إكس” تهديدات خطيرة لأهالي قطاع غزة، قائلا إن ما سيحصل لهم سيجعلهم يرون ما حدث في ناغازاكي اليابانية “نزهة”، في إشارة إلى القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على المدينة اليابانية إبان الحرب العالمية الثانية.

ويعقوب هرتسوغ تردد على السعودية خلال الفترة الماضية بشكل كبير، ونشر صورا توثق نشاطاته، التي كان من بينها افتتاح أول منزل حاباد في السعودية لخدمة آلاف المغتربين اليهود الذين يعيشون هناك.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أسفر عن ارتقاء أكثر من 1500 شهيد، إضافة إلى تدمير مناطق سكنية بأكملها، وتهجير نحو نصف مليون من منازلهم.