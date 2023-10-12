بنك ABC في الأردن ينظم نشاط تعبئة طرود الخير بالتنسيق مع تكية أم علي‎

وطنا اليوم:استمراراً لدوره الفعّال الذي يقوم به في مجال مكافحة الفقر والجوع، ودعمه للعمل التطوعي والخيري في مختلف أنحاء المملكة، فقد نظم بنك ABC في الأردن وبالتنسيق مع تكية أم علي نشاط تعبئة طرود الخير والذي شارك فيه مجموعة من الموظفين، حيث قاموا بتعبئة وتجهيز طرود الخير الغذائية التي سيتم توزيعها على الأسر المحتاجة والعفيفة، ويأتي هذا النشاط الذي ينظمه البنك بهدف دعم برامج تكية أم علي الهادفة لضمان العيش الكريم للأسر المحتاجة ومكافحة الفقر والجوع من خلال إيصال الطرود الغذائية لها لتشمل كافة أنحاء المملكة.

وقد صرح سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن بأن البنك يسعى دائماً لأن يكون دوره فعّال في خدمة المجتمع المحلي، كما أشاد بالجهود التي تبذلها مثل هذه الجمعيات والقائمين عليها، وقد أكد سعادته على أن إشراك موظفي البنك في هذا النشاط يأتي من باب رغبة البنك في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز الموظفين على خدمة المجتمع المحلي.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.

وتجدر الإشارة إلى أن تكية أم علي تقوم حالياً بتوفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، حيث يحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.