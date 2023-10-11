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“فيسبوك” يحجب استخدام وسم “طوفان_الأقصى” والمنشورات التي تتضمّن محتوى يدعم فلسطين

منذ ساعتين
“فيسبوك” يحجب استخدام وسم “طوفان_الأقصى” والمنشورات التي تتضمّن محتوى يدعم فلسطين

 

“فيسبوك” يحجب استخدام وسم “طوفان_الأقصى” والمنشورات التي تتضمّن محتوى يدعم فلسطين


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