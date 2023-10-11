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مدير تحرير وطنا اليوم للجزيرة اسرائيل تريد ان تحسم العمليات باي إنجاز قبل الذهاب للمفاوضات
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قطر: “من السابق لأوانه” التفاوض حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس
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الشيكل الإسرائيلي يصل إلى أدنى مُستوى مُنذ نحو 8 أعوام وشركات طيران دوليّة تُلغي رحلاتها إلى مطار بن غوريون
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“فيسبوك” يحجب استخدام وسم “طوفان_الأقصى” والمنشورات التي تتضمّن محتوى يدعم فلسطين
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هل قدم الوزير حديثة الخريشا قدم استقالته من منصبه القيادي في حزب الميثاق..؟
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“فيسبوك” يحجب استخدام وسم “طوفان_الأقصى” والمنشورات التي تتضمّن محتوى يدعم فلسطين
منذ ساعتين
“فيسبوك” يحجب استخدام وسم “طوفان_الأقصى” والمنشورات التي تتضمّن محتوى يدعم فلسطين
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24 ساعة
06:46
منصات التواصل تفضح كذب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي
06:38
المساجد والكنائس لم تسلم من العدوان الإسرائيلي
06:24
الهند تعلن موقفها من الحرب في غزة
06:23
وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى تل أبيب
06:23
شاحنات مساعدات تعود إلى مصر بعد غارات إسرائيلية استهدفت معبر رفح الحدودي الذي يربط #قطاع_غزة مع سيناء وأدت إلى إغلاقه
06:15
مدير تحرير وطنا اليوم للجزيرة اسرائيل تريد ان تحسم العمليات باي إنجاز قبل الذهاب للمفاوضات
06:13
قطر: “من السابق لأوانه” التفاوض حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس
06:11
الشيكل الإسرائيلي يصل إلى أدنى مُستوى مُنذ نحو 8 أعوام وشركات طيران دوليّة تُلغي رحلاتها إلى مطار بن غوريون
06:09
هل قدم الوزير حديثة الخريشا قدم استقالته من منصبه القيادي في حزب الميثاق..؟
06:08
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صورة وحدها تتحدث عن قصة عنوانها “غزة”
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حوادث وجرائم
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رأي وطنا اليوم
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مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
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شخصية و حوار
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