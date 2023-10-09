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عاجل- هبوط طائرتين أميركيتين في مطار تل أبيب تحملان عتادا عسكرياً

منذ 16 ثانية
عاجل- هبوط طائرتين أميركيتين في مطار تل أبيب تحملان عتادا عسكرياً

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