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عاجل- هبوط طائرتين أميركيتين في مطار تل أبيب تحملان عتادا عسكرياً
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الملك وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان المستجدات الخطيرة في غزة
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900 قتيل إسرائيلي خلال معركة طوفان الأفصى ومصرع صاحب أكبر عدد من اوسمة الشجاعة
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عاجل | حركة الجهاد الإسلامي تعلن رسميا مسؤوليتها عن العملية العسكرية في جنوب لبنان
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وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج طلبة كلية عمون الجامعية
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أبو عبيدة : كل استهداف للفلسطينيين سنقابله بإعدام رهينة إسرائيلي
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الحباشنة يدعو إلى تسليح الأردنيين والاستعداد لما هو أسوأ
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غزة من شمالها لجنوبها تحت القصف.. لا مكان آمناً في القطاع
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عاجل- هبوط طائرتين أميركيتين في مطار تل أبيب تحملان عتادا عسكرياً
منذ 16 ثانية
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24 ساعة
20:34
عاجل- مسؤول في حزب الله لرويترز: لم ننفذ أي عملية داخل إسرائيل
20:30
الملك وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان المستجدات الخطيرة في غزة
20:29
عاجل- موقع “واللا” الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن أنه لا ينوي التفاوض مع حماس بشأن الرهائن
20:23
900 قتيل إسرائيلي خلال معركة طوفان الأفصى ومصرع صاحب أكبر عدد من اوسمة الشجاعة
20:22
عاجل | حركة الجهاد الإسلامي تعلن رسميا مسؤوليتها عن العملية العسكرية في جنوب لبنان
20:02
وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج طلبة كلية عمون الجامعية
19:59
أبو عبيدة : كل استهداف للفلسطينيين سنقابله بإعدام رهينة إسرائيلي
19:55
الحباشنة يدعو إلى تسليح الأردنيين والاستعداد لما هو أسوأ
19:41
غزة من شمالها لجنوبها تحت القصف.. لا مكان آمناً في القطاع
19:34
إسرائيل تتّخذ قرارها: سندخل إلى غزّة
19:21
وزارة التربية تعمم أوقات دوام جديدة للمدارس
19:16
ضبط 22 تاجراً ومروجاً ومطلوباً للمخدرات
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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