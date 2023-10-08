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طلاب الأردنية يسجدون الشكر على غنائم طوفان الأقصى

منذ ساعة واحدة
طلاب الأردنية يسجدون الشكر على غنائم طوفان الأقصى

وطنا اليوم:أقام طلاب الجامعة الأردنية في يوم دوامهم الأول فعالية تضامنية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك امام مكتبة الجامعة.
وأدى الطلاب وفقا لما نقلت صفحة كتلة “أهل الهمة” الجامعية عبر صفحتها في “فيس بوك” ما أسموه “سجود الشكر من قلب الأردنية” للنتائج التي حققتها العملية وما غنمته المقاومة.
وهتف الطلاب نصرة للأقصى وغزة والمقاومة، رافعين لافتات داعمة لعملية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة الفلسطينية امس، ومنددة بالقصف الاسرائيلي على القطاع.
ووزع الطلاب الحلوى على بعضهم البعض فرحا بنتائج العملية.


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