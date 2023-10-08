مستشفى الأردنية يرفد حقل الإخصاب والمساعدة على الحمل بأحدث ميكروسكوب في مجال الحقن المجهري

وطنا اليوم:استكمالاً لمساعي مستشفى الجامعة الأردنية المستمرة في مواكبة كل ما هو حديث ومتطور في مجال التجهيزات والأجهزة الطبية، رفد المستشفى شعبة الإخصاب والمساعدة على الحمل بأحدث ميكروسكوب (جهاز) للحقن المجهري في عالم الإخصاب.

وأكد مدير عام المستشفى الأستاذ الدكتور نادر البصول على أن المستشفى وضمن خططه الاستراتيجية فإنه يتعقب ويتابع أحدث ما وصل إليه العلم في مختلف مجالات الطب ساعياً إلى رفد دوائره بكل ما هو جديد ضمن أعلى درجات الخدمات الصحية والطبية للمرضى وطالبي الخدمات الصحية.

وفي هذا السياق، بيّنت مديرة دائرة النسائية والتوليد في المستشفى الأستاذ الدكتورة أسماء الباشا بأن هذا الجهاز هو جهاز ليزر حديث خاص بمختبرات الإخصاب يُساعد في علاج حالات العقم الصعبة والحقن المجهري (أطفال الأنابيب) ويعمل بتقنية (biopsy firing) لأخذ الخلايا من الأجنة ودراساتها وراثياً، ويعمل على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة أثناء الحقن، مضيفةً بأن أبرز ما يميّز هذا الجهاز زيادة نسبة دقة العمل من خلال احتوائه على عدسات حديثة تُعطي درجة وضوح عالي، وكاميرا رقمية عالية الوضوح لأخذ صور وفيديوهات للأجنة أثناء العمل بواسطة زر تحكّم موجود على الجهاز دون الحاجة للضغط على التطبيق، بالإضافة إلى التحكُّم العالي في عملية الحقن عن طريق (Oil free injectrs) علاوةً على وجود طاولة خاصة مقاومة للاهتزازت؛ تضمن العمل في ظروف آمنة.

وأكدت الباشا، دعم إدراة المستشفى لدائرة النسائية والتوليد بكافة مفاصلها ووحداتها من خلال توفير كل ما يلزم لتقديم رعاية طبية فُضلى ومميزة لمتلقي الرعاية الصحية.

من جانبها، أشارت مشرفة وحدة الإخصاب الدكتورة ناديا مهيدات إلى أهمية وجود مثل هذا الجهاز المتطور، لاسيما وأن الوحدة تُعد من المراكز المتخصصة والمتطورة في مجال المساعدة على الحمل نظراً لاتباعها أحدث الأُسس العلمية المتطورة التي تؤمّن للمرضى الإفادة القصوى بدعم من فريق متكامل يضم استشاريين في تخصص النسائية والتوليد وفنيي مختبر وكادر تمريضي من ذوي الكفاءات العالية والخبرة في هذا المجال