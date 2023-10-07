رئيس وأسرة “الأردنية” ينعون “البخيت”

وطنا اليوم- نعى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة الجامعة، دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم السبت.

وقد كان البخيت، رحمه الله، أحد أبرز خريجي الجامعة الأردنية، وقدم العديد من المبادرات التي كان لها أثر في النهوض بالجامعة، وبرحيله نفتقد رجل دولة نذر نفسه لخدمة وطنه ومليكه وشعبه وأمته، وكان مثالًا في الإخلاص والعطاء في شتى مواقع المسؤولية التي تقلدها.

ويتقدمون من أسرة الفقيد وعائلته، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح الجنان، ويلهم أهله وذويه ومحبيه، الصبر والسلوان.