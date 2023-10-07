 عمان الأهلية تهنئ طالبها “المصاروة” بحصوله على فضية الكراتيه بدورة الألعاب الآسيوية

وطنا اليوم-حقق لاعب منتخب جامعة عمان الأهلية والمنتخب الوطني للكراتيه الطالب حسن المصاروة تخصص تربية بدنية وصحية في كلية العلوم التربوية، الميدالية الفضية لوزن تحت 75 كغم ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية.

واستهل المصاروة مشواره بالفوز على لاعب الفلبين 7-3، ليتأهل للدور ربع النهائي ويُقصي لاعب إندونيسيا بالفوز عليه 6-4 ويتأهل للدور نصف النهائي.

وفي الدور نصف النهائي تمكن المصاروة وفي مواجهة مع لاعب اليابان من تجاوزه بمنحه الأفضلية بعد التعادل 5-5، قبل أن يخسر النزال النهائي ويضمن الميدالية الفضية.

ويتقدم رئيس جامعة عمان الأهلية عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالتهنئة إلى الطالب “مصاروة” على هذا الإنجاز، متمنياً له التوفيق والنجاح الدائم في حصد الميداليات لرياضة الكراتيه الأردنية في مختلف المنافسات الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميدالية هي الرابعة للبعثة الأردنية المشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية، وكانت جميع الميداليات حتى الآن من نصيب طلبة جامعة عمان الأهلية وخريجيها بعد أن حصدت التايكواندو الأردنية ميداليتين فضيتين لصالح الشرباتي وزيد مصطفى وأخرى برونزية لزيد الحلواني.